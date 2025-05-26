Путин призвал "душить" иностранные IT-сервисы, которые действуют против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин предложил ограничивать работу иностранных IT-сервисов, которые заявили об уходе из страны, но продолжают зарабатывать в России, действуя при этом против ее интересов. Об этом он заявил во время встречи с представителями предпринимательских кругов.

Таким образом глава государства прокомментировал слова генерального директора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского, который поднял вопрос о деятельности иностранных компаний, которые формально покинули российский рынок, но продолжают работать. В пример он привел Zoom и Microsoft.

"Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Вот и все", – заявил президент.

Путин напомнил, что Россия никого не выгоняла из страны, а, наоборот, создала максимально комфортные условия работы на отечественном рынке.

При этом западные компании могут вернуться на российский рынок, подчеркивал ранее президент. Однако, по его словам, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета компаний РФ.

Более того, Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса, уточнял Путин. Он также добавлял, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.