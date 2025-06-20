Путин назвал лидеров рейтинга инвестклимата в РФ в 2025 году

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В 2025 году лидерами рейтинга инвестклимата в России от Агентства стратегических инициатив (АСИ) стали Москва, Татарстан, Башкирия, а также Нижегородская и Московская области, заявил Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что деловая и инвестиционная активность должна расти во всех российских регионах.

"Мы работаем в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами. Вместе добиваемся того, чтобы деловая и инвестиционная активность росла в масштабах всей страны, в каждом городе и населенном пункте", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что к 2030 году РФ должна войти в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса. По его словам, одной из важнейших задач является новое качество инвестиционного климата, а также уменьшение издержек бизнеса по всем направлениям.

Президент добавил, что национальная модель целевых условий ведения предпринимательской деятельности, над которой работают в России, должна быть готова уже в сентябре.

"Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ развернули большую комплексную работу – формируют национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В ее основе – международные методики <...> с учетом нашей специфики и национальных целей развития", – заметил глава государства.

Помимо этого, российские власти будут поддерживать новые отечественные бренды, добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему Валового внутреннего продукта (ВВП) и четвертое – в мире. ВВП страны последние два года растет на более чем 4%, несмотря на все сложности. За первые четыре месяца 2025 года он прибавил 1,5% в годовом выражении, уточнил глава государства.

Рост этого показателя связан не только с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Положительно отличились сельское хозяйство, вся промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия – практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики, заметил президент.