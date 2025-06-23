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23 июня, 11:00

Общество

Московские врачи выходили самого маленького новорожденного в перинатальном центре ГКБ № 67

Московские врачи выходили самого маленького новорожденного в перинатальном центре ГКБ № 67

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Врачи перинатального центра городской клинической больницы № 67 спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела – при рождении он весил всего 415 граммов. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Более трех месяцев малыш провел в реанимации под круглосуточным наблюдением медиков.

После завершения терапии и пяти месяцев наблюдения ребенок вместе с мамой смог поехать домой. Сейчас его вес превышает 3 килограмма. Ракова отметила, что сегодня врачи столицы успешно помогают 99% новорожденных с низкой массой тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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