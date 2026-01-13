Форма поиска по сайту

13 января, 15:39

Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Моя жена меня приворожила" Роджер Юинг

Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives

Актер Роджер Юинг, известный по роли в сериале "Моя жена меня приворожила", умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает People, ссылаясь на некролог, который опубликовала семья артиста.

При этом отмечается, что прощание с актером состоялось еще 18 декабря 2025 года. Причины смерти и место захоронения не раскрываются.

Юинг родился в Лос-Анджелесе в 1942 году. Он пришел в кино в 1964 году и играл в разных популярных сериалах того времени. Наиболее известные его работы: "Моя жена меня приворожила", "Сырая кожа", "Дым от выстрелов", "Семья Бэйли из Бальбоа", "Никто, кроме храбрых".

Позже актер оставил кино. Он занимался фотографией и политикой.

