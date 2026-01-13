Актриса Агата Дранга рассказала, что вернулась в спорт через месяц после родов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/agataagata

Актриса Агата Дранга (до свадьбы – Муцениеце) приступила к тренировкам через месяц после родов. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Дранга рассказала, что за беременность набрала 6 килограммов, которые ей предстоит сбросить. Теперь, по ее словам, она будет приводить себя в форму с помощью тренировок в зале.

"Моя первая тренировка. Погнали", – заявила артистка.

Актриса сообщила, что выходит замуж за музыканта Петра Дрангу в начале мая 2025 года. Она опубликовала в соцсетях снимки с кольцом на руке. В июне Муцениеце заявила, что ждет от возлюбленного ребенка.

Уже в августе актриса спровоцировала слухи о тайной свадьбе с музыкантом. Пользователи обратили внимание, что Муцениеце изменила фамилию на Дранга на своей странице в соцсетях. По данным СМИ, на свадьбу, которая прошла в комплексе "Императорский яхтъ-клуб" в Москве, пара потратила не менее 6 миллионов рублей.

В начале декабря телеведущая Мария Погребняк поздравила Муцениеце с пополнением в семье. Она рассказала, что артистка родила девочку, которая стала ее третьим ребенком. Блогер пожелала актрисе и ее дочери здоровья, нежности и бесконечного счастья.

