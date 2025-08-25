Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о свадьбе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о тайной свадьбе с музыкантом Петром Дрангой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу артистки в Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользователи обратили внимание на то, что актриса изменила фамилию на своей странице в соцсетях. Теперь она не Муцениеце, а Дранга. В связи с этим некоторые предположили, что артистка тайно вышла замуж за музыканта.

При этом ни Муцениеце, ни Дранга не комментировали эту информацию. Телеграм-канал "Звездач" уточнил, что актриса пока по документам числится под фамилией экс-супруга, актера Павла Прилучного.

В апреле этого года в интернете появились слухи о беременности Муцениеце. Тогда в соцсетях распространились кадры с шоу "Абсолютно другая нага", на которых фанаты увидели округлившийся живот актрисы. Актриса не комментировала данную информацию, но заявила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

В начале мая актриса объявила, что выходит замуж за Дрангу. Она разместила в соцсетях фото с кольцом на руке. Спустя время Муцениеце подтвердила беременность от Дранги.

