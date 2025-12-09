Актрисе Агате Муцениеце подготовили сюрприз после выписки из роддома

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/agataagata

После выписки из роддома актриса Агата Муцениеце получила подарок от старшей дочери Мии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию актрисы в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ).



В социальных сетях актриса показала кадры с поздравлением от дочери. Мия украсила дом шариком с текстом: "С приездом, любимая мамуля!". Муцениеце отметила, что именно старшая дочь выбирала декорации для праздничной встречи.

О беременности актрисы стало известно в июне этого года. В блоге девушка показала фотографии, на которых трикотажное платье обтягивает ее округлившийся живот. На других фото Муцениеце была запечатлена вместе с музыкантом Петром Дрангой и своей дочерью Мией.

Муцениеце и Дранга поженились в Москве в августе. На свою свадьбу они потратили около 6 миллионов рублей. Для церемонии бракосочетания пара арендовала столичный комплекс "Императорский яхтъ-клуб".