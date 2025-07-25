Уголовное дело о клевете возбуждено против Агаты Муцениеце

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Суд возбудил уголовное дело о клевете 23 июля против актрисы Агаты Муцениеце. Об этом Super.ru заявила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова.

По слова юриста, Муцениеце распространяла информацию о том, что Прилучный якобы мешал встречам матери с сыном, а сам мальчик находился "под давлением" отца. Кроме того, представитель актрисы распространял ложные сведения, что якобы прокуратура два раза отказывала в принятии заявления по делу о месте жительства ребенка. Но, уточнила Даниелова, не было ни одного отказа.

"В рамках уголовного правового производства, вне зависимости от того, какого наказание будет назначено, – это судимость. Она (Муцениеце. – Прим. ред.) будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями", – заявила юрист.

Как указала Даниелова, это дело также станет доказательной базой в жалобе по вопросу места жительства ребенка. Это будет "фундаментальным уроком" для актрисы, добавила адвокат.

В свою очередь, директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в разговоре с "Радио 1" отметила, что прогноз разрешения конфликта Муцениеце и Прилучного "ужасен для всех".

"Агата и Павел развлекаются, для них этот конфликт – настоящая истероидная разрядка, которая может привести взаимоотношения к уголовной сфере. Дети наблюдают этот кошмар, эту травлю и месть, то есть уже сегодня нуждаются в коррекции посттравматического стрессового расстройства", – пояснила специалист.

По ее мнению, у детей формируется "ужасная модель" семьи, где страдания кажутся лучше, чем любовь. Кроме того, в конфликте между бывшими супругами страдает огромное количество их близких, уточнила Смолярчук.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году после 10 лет брака. У них двое детей – 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей. Мальчик жил с отцом по собственному желанию.

В 2024 году началось разбирательство по месту жительства Тимофея. Тогда суд постановил, что временно ребенок останется жить с матерью. После этого между экс-супругами были судебные споры в отношении детей.

Столичный суд 25 июля 2025 года вынес решение, согласно которому мальчик будет жить с матерью. Адвокат актрисы Наталья Мелешкина сказала, что спор не завершен, будет много вопросов, которые предстоит разбирать.