Более 300 мероприятий отработала "Московская безопасность" в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 300 мероприятий отработали сотрудники ГКУ "Московская безопасность" совместно с народными дружинниками и полицией в период с 31 декабря 2025 года по 11 января. Об этом сообщает пресс-служба государственного казенного учреждения.

Патруль осуществлялся как у eлок у Кремлeвского дворца, так и во время рождественских служб в храмах. Всего в данных мероприятиях принимало участие свыше 2,4 тысячи специалистов городской службы и примерно 10 тысяч добровольцев. Многие из них работали в несколько смен.

Также специалисты следили за порядком на катках, в зонах отдыха и на площадках с массовым скоплением людей. При этом сотрудники ГКУ "Московская безопасность" не только мониторили соблюдение порядка в городе, но и оперативно реагировали при необходимости. Например, в Большом Московском цирке для эвакуации пострадавшего бригадой скорой помощи был расчищен путь через толпу зрителей.

"Подобные дежурства становятся важной частью городской системы безопасности. Москвичи всe чаще доверяют патрулям – просят помощи, если потеряли ориентиры, заметили что-то подозрительное или стали свидетелями инцидента", – объяснили в ГКУ "Московская безопасность".

Кроме того, как рассказал руководитель организации Александр Половинка, к сотрудникам "Московской безопасности" и народным дружинникам можно обратиться в случае выявления правонарушения или обнаружения подозрительного предмета. Также граждане могут попросить помощь в ситуации, когда они потерялись в толпе.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил городские службы за работу в новогодние дни, отметив, что праздники прошли в штатном режиме. По его словам, сотрудники коммунальных служб обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых и газовых сетей.

На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи работников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей.

