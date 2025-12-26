Москвичам напомнили о правилах безопасности на водных объектах зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соблюдение запретов и правил поведения на водоемах зимой поможет избежать трагедий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

Ведомство напомнило, что в Москве запрещены оборудование ледовых переправ, выезд на лед автомобилей и выход людей на акватории во время замерзания. Минимальная прочность льда должна составлять не менее 7–10 сантиметров.

"По данным МЧС, тонкий лед считается опасным, если его толщина составляет менее 10 сантиметров, однако эти параметры могут варьироваться в зависимости от региона. Перед выходом необходимо проверять официальную информацию о толщине ледового покрытия на сайте ГУ МЧС по Москве и ресурсах префектур", – говорится в сообщении.

МЧС также призвало избегать участков с трещинами, полыньями, мест с зеленоватым или рыхлым льдом. Кроме того, горожанам рекомендовали не выходить на лед в одиночку, соблюдать внимательность и при сомнениях отказаться от выхода на замерзшую воду.

Ранее спасатели в Москве усилили патрулирование рек и водоемы для предотвращения возможных происшествий. Замеры толщины льда проводятся регулярно. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

