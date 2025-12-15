Спасатели усилили патрулирование рек и водоемов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели в Москве в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как на акватории начал появляться лед, и пока он достаточно хрупкий", – приводит слова вице-мэра Агентство "Москва".

Он призвал горожан соблюдать осторожность, не выходить на лед, а также следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

По словам Бирюкова, сейчас ледяной покров толщиной от 0,5 до 5 сантиметров формируется на внутренних водоемах:



на Садовом пруду;

на озере Бездонном;

на Терлецких, Борисовских, Царицынских и Люблинских, Шибаевском и Мещерском прудах;

на озере Школьном в Зеленограде.

При этом на Химкинском водохранилище толщина льда составляет до 2,5 сантиметра. Москва-река свободна от льда, а на водоемах ТиНАО ледяной покров составляет до 1 сантиметра.

Вице-мэр подчеркнул, что замеры толщины льда проводятся регулярно. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

"Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час", – добавил Бирюков.

Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и 1 пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

