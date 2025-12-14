Форма поиска по сайту

14 декабря, 20:08

Общество
Синоптик Тишковец: сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря

Синоптик рассказал, когда в Москве появятся сугробы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы могут появиться в Москве в последние дни декабря, когда в канун Нового года прорвется циклонический вихрь. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом, по его словам, во вторник, 16 декабря, в столицу придет потепление. Температура может подняться до плюс 3 градусов, а снег подтает к выходным.

"В Москве грядущая ночь, в условиях малооблачной погоды, когда воздух остыл до минус семи – минус 10, в Подмосковье до минус семи – минус 12, станет самой морозной в этом сезоне", – подчеркнул синоптик.

Метеоролог отметил, что в ночь на среду, 17 декабря, в Москве возможны осадки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. В ночь на 18 декабря столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, а днем они поднимутся до плюс 3.

Тишковец обратил внимание, что в ночь на 19 декабря в столице может образоваться гололедица, днем прогнозируется кратковременный снег, однако температура будет сохраняться около 0 градусов.

"В ночь на субботу заряды снега продолжатся, и подморозит до минус одного – минус четырех. В выходные в середине дня слабый плюс. Снежный покров подтает, но полностью не исчезнет", – добавил он.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что в столице до конца месяца могут быть оттепели. По ее словам, сильные морозы для Москвы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.

Потепление ожидается в Москве в начале следующей недели

Яндекс.Метрика