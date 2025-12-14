Форма поиска по сайту

14 декабря, 18:22

Общество

Гололедица сохранится в столичном регионе до 16 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица сохранится в Московском регионе на протяжении более 2 суток. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики отметили, что на территории региона действует желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения продлится до 21:00 16 декабря.

Как подчеркнул ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, морозы до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник, 15 декабря.

При этом, по его словам, снежный покров, появившийся в Москве в ночь на 13 декабря, не сохранится до Нового года. Метеоролог считает, что он растает из-за оттепели. Кроме того, следующие несколько дней перед очередной волной тепла будут малоснежными, что не повлияет на высоту сугробов.

По мнению ученых, снежный покров в Москве тает из-за частых вторжений в регион теплых воздушных масс – морского полярного воздуха с Атлантики или тропического воздуха с Восточного Средиземноморья. Они указали, что глобальное потепление постепенно повышает средние температуры в районах формирования разных типов воздуха. Это значит, что теплые зимние периоды в Москве становятся все более частыми.

Синоптики предупредили москвичей о гололедице в столице в ближайшие дни

