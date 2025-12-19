Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:40

Безопасность
Мособлпожспас: первый лед на водоемах Подмосковья пока не окреп

Спасатели предупредили, что лед на водоемах Подмосковья пока не окреп и опасен

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Первый лед на водоемах Подмосковья пока не окреп, выходить на него опасно. Об этом предупреждает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

"Сейчас ледовая корка в основном сковала границу между берегом и открытой водой. Но эта кромка тонкая и хрупкая", – сказано в сообщении.

Сотрудниками поисково-спасательного поста ПСЧ-215 и ПСЧ-272 Мособлпожспаса был проведен профилактический рейд на озере в парке в Талдоме, а также на Иваньковском водохранилище в Дубне. Они предупреждали граждан об опасности выхода на тонкий лед.

Спасатели посоветовали не только не выходить на лед, но и не проверять его прочность ногой и не оставлять детей без присмотра у водоемов. Нельзя также кататься на коньках и санках до тех пор, пока не установится прочный покров.

Ранее московские спасатели в усиленном режиме начали патрулировать реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий. Замеры толщины льда проводятся регулярно.

Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и 1 пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

Столичные спасатели перешли на особый режим патрулирования рек, прудов и озер

