Более 200 баранов провалились под лед на озере в Башкирии

Более 200 баранов оказались на дне озера в Башкирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел на озере Узеть. По информации ведомства, животные принадлежат одному владельцу. Их перегоняли по тонкому льду, после чего бараны ушли под воду.

На место ЧП прибыли спасатели, чтобы вытащить животных из водоема. В МЧС предупредили, что не стоит выходить на лед в компании, если его толщина не достигает минимум 15 сантиметров.

