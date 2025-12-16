Форма поиска по сайту

16 декабря, 10:40

Происшествия

Более 200 баранов провалились под лед на озере в Башкирии

Фото: MAX/МЧС Башкортостан

Более 200 баранов оказались на дне озера в Башкирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел на озере Узеть. По информации ведомства, животные принадлежат одному владельцу. Их перегоняли по тонкому льду, после чего бараны ушли под воду.

На место ЧП прибыли спасатели, чтобы вытащить животных из водоема. В МЧС предупредили, что не стоит выходить на лед в компании, если его толщина не достигает минимум 15 сантиметров.

Ранее на реке Иня в Новосибирске нашли вмерзшее в лед тело пенсионера. Предварительно, он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Пожилой мужчина числился пропавшим без вести, дату и время смерти установят специалисты.

Рыбак провалился под лед в Приморье

