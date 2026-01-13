Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 14:53

Политика

ГД приняла в I чтении проект о повышении требований к организации детского отдыха

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении требований к организации детского отдыха в России. Документ рассматривался на заседании.

Проект был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в декабре 2025 года.

Поправки предлагается внести в статью 12 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Согласно проекту, повысится статус региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Руководить ими будут главы регионов РФ.

Также в состав комиссий будут обязательно входить представители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для повышения качества и безопасности детского отдыха.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в России необходимо создать масштабную программу полноценного и качественного детского оздоровительного отдыха. Он считает, что в ней каждый ребенок мог бы участвовать не один раз, а родители не задумывались бы, найдут они на это деньги или нет. Это является государственной задачей, подчеркнул он.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика