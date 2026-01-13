ГД приняла в I чтении проект о повышении требований к организации детского отдыха

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении требований к организации детского отдыха в России. Документ рассматривался на заседании.

Проект был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в декабре 2025 года.

Поправки предлагается внести в статью 12 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Согласно проекту, повысится статус региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Руководить ими будут главы регионов РФ.

Также в состав комиссий будут обязательно входить представители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для повышения качества и безопасности детского отдыха.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в России необходимо создать масштабную программу полноценного и качественного детского оздоровительного отдыха. Он считает, что в ней каждый ребенок мог бы участвовать не один раз, а родители не задумывались бы, найдут они на это деньги или нет. Это является государственной задачей, подчеркнул он.

