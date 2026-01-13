ГД приняла в I чтении законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Согласно законопроекту, эксперимент будет проводиться в течение 3 лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Аптечные организации смогут продавать лекарства через передвижные пункты. Такую торговлю можно будет вести, например, в селах, в которых обычные аптеки отсутствуют.

Однако предполагается, что определенные лекарства продавать будет нельзя – среди них препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества.

Под ограничения также подпадет продажа предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

Ранее правительство РФ продлило действие особого порядка продажи зарубежных лекарств до 31 декабря 2027 года. Они могут по-прежнему реализовываться в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В правительстве добавили, что эта мера направлена на поддержание стабильности поставок важных медикаментов в аптеки и медицинские учреждения страны.

