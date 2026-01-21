Форма поиска по сайту

21 января, 19:52

Политика

Путин потребовал тщательно разбираться со случаями задержки выплат бойцам СВО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Необходимо тщательно разбираться со случаями задержки выплат бойцам СВО и их семьям. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

Президент подчеркнул, что в данном случае речь идет о судьбах людей, поэтому важно проверять все несостыковки и разбираться со сбоями. По словам главы государства, чтобы военнослужащие и их близкие получали пособия без лишней бюрократии, нужно наладить взаимодействие всех ведомств.

Путин также отметил большой вклад Общероссийского народного фронта в поддержку семей бойцов СВО. Организация смогла объединить миллионы неравнодушных россиян, волонтеров, которые активно помогают военнослужащим и членам их семей.

Ранее правительство одобрило проект о защите ветеранов СВО от сокращения на работе. Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, устанавливающую соцгарантии для работников при сокращении численности или штата.

