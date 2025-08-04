Бригады Мосводостока приступили к дежурству из-за непогоды в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К дежурству в Москве из-за непогоды приступили 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", заявило предприятие в своем телеграм-канале.

На городских улицах уже рассредоточена специализированная и откачивающая техника. Сотрудники предприятия готовят водостоки для приема последствий надвигающейся стихии. Особое внимание уделяется низинным местам и территориям рядом с остановками общественного транспорта.

В свою очередь, департамент торговли в телеграм-канале напомнил владельцам ресторанов о необходимости закрыть зонты и укрепить конструкции на летних верандах.

В экстренных случаях горожане могут обратиться по номерам 103 и 112, в единую диспетчерскую службу 8 (495) 539-53-53. Также информацию о подтоплениях можно передать в управу района, префектуру округа или через портал "Наш город". Сообщить о поломке светофора можно по телефону 3210.

Москву накроют ливни, гроза, град и сильный ветер 4 и 5 августа. Из-за дождей в столице до 00:00 5 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение введено и в Подмосковье.

Ожидается, что за 4 августа в центре Москвы выльется до 53 литров дождевой воды на квадратный метр. Пика дожди достигнут в послеобеденное время понедельника и с 03:00 до 06:00 вторника, 5 августа.