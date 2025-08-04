Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ливень, гроза и град ожидаются в Москве в понедельник и вторник, 4 и 5 августа. За эти дни в городе выпадет до 45% от месячной нормы осадков, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, при грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Из-за ливней в Москве до 00:00 5 августа Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение введено и в области. Более того, в столице до 21:00 4 августа будет действовать желтый уровень опасности из-за грозы, а в Подмосковье – до 09:00 5-го числа.

В связи с ожидаемой непогодой горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили. В свою очередь, в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем авто, не оставлять детей без присмотра.

ЦОДД заявил, что из-за непогоды для поездок по городу лучше использовать общественный транспорт.

Пик аномальных дождей в Москве ожидается 4 августа. С 15:00 до 21:00 в центре города может выпасть 36 миллиметров осадков. За сутки в Москве может пролиться до 80 миллиметров осадков, в то время как климатическая норма дождей за весь август – 79 миллиметров.

