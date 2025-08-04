Ливень, град и сильный ветер обрушатся на Московский регион 4 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза, град и сильный ветер до 12–17 метров в секунду ожидаются в Москве 4 августа, предупредило столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Из-за ожидающейся непогоды специалисты рекомендовали парковать транспорт в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем авто, не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обратиться по номерам 101 и 112, а также по единому телефону доверия МЧС по Москве 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, ЦОДД заявил, что из-за непогоды для поездок по городу лучше использовать общественный транспорт.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. Если увидите сломанный знак/светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", – передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Кроме того, предупреждение об ухудшение погоды выпустило управление МЧС по Подмосковью. В течение суток 4 августа в Московской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах град, сильный ветер. В МЧС рекомендовали по возможности оставаться дома.

4 августа в Москве ожидается пик аномальных дождей. По прогнозам синоптиков, с 15:00 до 21:00 в центре города может выпасть 36 миллиметров осадков. За сутки в Москве может пролиться до 80 миллиметров осадков, в то время как климатическая норма дождей за весь август – 79 миллиметров.