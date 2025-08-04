На центр Москвы может пролиться до 53 литров осадков 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На центр столицы выльется до 53 литров дождевой воды на квадратный метр в понедельник, 4 августа, заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец Агентству "Москва".

Синоптик допустил вероятность подтоплений в низинных формах рельефа.

"В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно. Осадки, скорее всего, будут неравномерно распределены", – добавил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Он отметил, что пика дожди достигнут в послеобеденное время понедельника и с 03:00 до 06:00 вторника, 5 августа. Больше всего от стихии пострадает запад Московской области, а именно Кубинка, Звенигород и Клин. По прогнозам синоптиков, там ожидается до 60 миллиметров осадков, что составляет 75% от месячной нормы.

Кроме того, Шувалов дополнил, что температура 4 августа будет держаться в пределах 22 градусов, а на следующий день, 5 августа, не поднимется выше 20.

Комплекс городского хозяйства ранее предупредил, что Москву накроют сильный ливень, гроза и град. Гидрометцентр России в связи с прогнозируемой непогодой объявил оранжевый уровень опасности. Аналогичное предупреждение введено и в области.

Горожанам и туристам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили. Для поездок по Москве лучше использовать общественный транспорт.

Пик аномальных дождей ожидается 4 августа. Солнечная погода вернется в столицу в среду, 6 августа, когда столбики термометров вновь доберутся до отметки в 25–27 градусов. Однако в четверг, 7 августа, столицу снова накроют дожди, а температура вернется к климатической норме в 21–23 градуса.