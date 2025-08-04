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04 августа, 11:45

Общество

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней

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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. По прогнозам синоптиков, пик непогоды придется на вечер 4 августа.

Осадки начнутся уже в ближайшие часы и будут идти почти без перерыва до 7 августа. Жителей города попросили по возможности пересесть на общественный транспорт.

Также ожидается очередное похолодание, температура понизится еще на несколько градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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