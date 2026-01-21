Эксперт Карапетьянц: чихуахуа и той-терьеры сильнее других пород страдают от холода

Фото: 123RF.com/lesiakapinosova

Чихуахуа, той-терьеры и мексиканские голые собаки сильнее остальных мерзнут в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он пояснил, что в целом в холода больше всего страдают питомцы мелких, а также короткошерстных пород, однако главным фактором является закалка. Благодаря ей питомцы с короткой шерстью могут находиться на холоде несколько часов, отметил эксперт.





Константин Карапетьянц кинолог Поэтому очень важно гулять с собакой в любую погоду, даже когда мороз, осадки и ветер. Но при этом нужно знать меру и ограничиваться примерно 15–20 минутами, а не заставлять животное мерзнуть в течение долгого времени. Прогулки должны быть регулярными, даже если они кратковременные.

В свою очередь, владельцев мелких собак эксперт предостерег от привычки носить питомцев на улице на руках. В противном случае они привыкают к постоянному теплу.

Кинолог также посоветовал хозяевам не укутывать собак на прогулку. Питомцев короткошерстных и мелких пород можно одеть в неплотный комбинезон, но тем, кто и так имеет густую шерсть, ничего подобного не нужно. В противном случае животное никогда не привыкнет к холоду.

"А вот чего на самом деле следует остерегаться, так это сквозняков, из-за которых питомцы могут заболеть", – предупредил эксперт.

