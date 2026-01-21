Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 19:17

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Карапетьянц: чихуахуа и той-терьеры сильнее других пород страдают от холода

Кинолог рассказал, какие собаки хуже других переносят холод

Фото: 123RF.com/lesiakapinosova

Чихуахуа, той-терьеры и мексиканские голые собаки сильнее остальных мерзнут в холодную погоду. Об этом Москве 24 рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он пояснил, что в целом в холода больше всего страдают питомцы мелких, а также короткошерстных пород, однако главным фактором является закалка. Благодаря ей питомцы с короткой шерстью могут находиться на холоде несколько часов, отметил эксперт.

Поэтому очень важно гулять с собакой в любую погоду, даже когда мороз, осадки и ветер. Но при этом нужно знать меру и ограничиваться примерно 15–20 минутами, а не заставлять животное мерзнуть в течение долгого времени. Прогулки должны быть регулярными, даже если они кратковременные.
Константин Карапетьянц
кинолог

В свою очередь, владельцев мелких собак эксперт предостерег от привычки носить питомцев на улице на руках. В противном случае они привыкают к постоянному теплу.

Кинолог также посоветовал хозяевам не укутывать собак на прогулку. Питомцев короткошерстных и мелких пород можно одеть в неплотный комбинезон, но тем, кто и так имеет густую шерсть, ничего подобного не нужно. В противном случае животное никогда не привыкнет к холоду.

"А вот чего на самом деле следует остерегаться, так это сквозняков, из-за которых питомцы могут заболеть", – предупредил эксперт.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский назвал породы собак, которые идеально подойдут для семей с детьми. Если ребенок активный, можно завести бигля или джек-рассела. Последний способен долго гулять с ребенком на улице и не уставать, а также имеет очень веселый характер.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика