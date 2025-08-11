Кинолог Уражевский назвал лучшие породы собак для семей с детьми

Фото: 123RF/mrwed54

Собаки пород джек-рассел, мопс, мальтезе, мальтипу, бордер-колли и аусси идеально подходят для жизни в семьях с детьми. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, когда в доме есть дети, главным критерием при выборе питомца становится его дружелюбность – собака не должна быть склонна проявлять агрессию.

Например, такие породы, как кавказская овчарка или ротвейлер, по этому критерию не подходят. Щенки будут милыми и хорошими, однако в возрасте двух-трех лет начнут проявлять характер и вполне могут резко ответить на некорректное поведение ребенка, пояснил эксперт.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Еще один важный критерий – размер жилой площади. Если квартира маленькая, большую собаку заводить нельзя. Тут подойдет, скажем, мопс, особенно если малыш еще грудной или просто спокойный по темпераменту. Собаки этой породы и сами достаточно уравновешенны, очень любят находиться рядом с хозяином.

Активным детям, по мнению кинолога, больше подойдет бигль или джек-рассел. Последний вообще может долго гулять с ребенком на улице и не уставать, а также имеет очень веселый характер.

"Если ребенок склонен к аллергии, советую обратить внимание на породы, которые практически не линяют. Это, например, той-пудель и карликовый пудель, а также мальтезе (мальтийская болонка) и мальтипу, которые сейчас очень популярны", – отметил Уражевский.

Тем, кто любит крупных собак и имеет просторную квартиру, которая позволяет их содержать, стоит обратить внимание на лабрадора-ретривера или голден-ретривера. Они контактные, хорошо уживаются с детьми и никогда не проявляют агрессии. Плюс эти породы очень активные и с удовольствием будут гулять даже в зимнее время, добавил специалист.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Также прекрасно подойдут некоторые овчарки – бордер-колли или аусси (австралийская овчарка). Они лучшие друзья, компаньоны, охранники и в то же время няньки для детей.

При этом Уражевский напомнил, что собаку любой породы все же нельзя оставлять наедине с малышами, которые могут "и за ухо, и за лапу схватить", причинив тем самым боль животному. Всегда есть риск, что питомец огрызнется и даже прикусит, чтобы защитить себя, объяснил специалист.

