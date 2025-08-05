Кинолог Уражевский назвал породы собак, склонные убегать от хозяев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Собаки пород бигль и бладхаунд склонны сбегать, поэтому их хозяевам надо особенно тщательно следить за питомцами. Об этом Москве 24 рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Ранее стало известно, что более половины россиян хоть раз теряли своих домашних животных. При этом средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга.

Уражевский подтвердил, что многие владельцы действительно теряют своих собак, когда выходят с ними на прогулку.



Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Особенно часто такое происходит во время праздников: тысячи животных убегают, когда вокруг шумно и взрываются фейерверки. Чтобы этого избежать, важно дрессировать собаку. В частности она должна беспрекословно выполнять команду "ко мне" не только дома, но и на улице, где много раздражителей: от громкого резкого звука до пробегающей мимо кошки.

Кроме того, важно помнить, что в городе собаку надо выгуливать на поводке. При этом необходимо всегда проверять, достаточно ли крепкие ошейник и карабин, отметил эксперт.

Также кинолог посоветовал закрепить на ошейнике брелок с именем и номером телефона владельца, что поможет найти хозяина питомца, если тот сбежит.

"Неплохо бы было сделать чипирование, это поможет узнать всю информацию о животном, если обратиться в ветеринарную клинику", – пояснил Уражевский.

Отправляясь на прогулку с питомцем, кинолог посоветовал особенно внимательно следить за собаками гончих пород.

"Такими, например, как бигли и бладхаунды. Они сложно дрессируются, а также столетиями отбирались для того, чтобы гнаться за зверем, поэтому эти собаки любят побегать, из-за чего легко могут потеряться", – подчеркнул специалист.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, как спасти собаку от действий догхантеров. Она посоветовала заниматься дрессировкой питомца, чтобы научить его ничего не подбирать на улице.