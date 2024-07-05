Ветеринар Богданова: домашних животных нужно готовить к грозе заранее

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Уединенная обстановка и специальная музыка помогут домашнему животному спокойнее пережить сильную грозу, рассказала Москве 24 заведующая Советской ветклиникой Юлия Богданова.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о грозе с дождем и градом 5 июля. Также ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Богданова отметила, что если питомец всегда резко реагирует на гром или фейерверки, то перед непогодой лучше заранее создать ему уединенную, спокойную обстановку.



Юлия Богданова заведующая Советской ветклиникой Можно перенести лежанку в какое-то тихое место – возможно, даже в ванну. Там звукоизоляция получше, и будет немного тише. Для собак также существует музыка для расслабления, которая может отвлечь питомца, – ее можно подобрать в интернете.

Ветеринар отметила, что с приближением грозы меняются геомагнитное поле и другие факторы – все это может отразиться на состоянии домашних животных. Особенно тяжело смену погоды переносят питомцы с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми, или с проблемами опорно-двигательного аппарата.

"Если мы знаем, что грядет резкая смена погоды и у питомца есть хронические заболевания, необходимо заблаговременно дать ему препараты, которые ветеринарный врач прописал для приема на постоянной основе. К примеру, сердечные", – посоветовала Богданова.

Ранее россиянам рассказали, что от жары больше всего страдают животные с укороченным по сравнению с другими породами черепом – мопсы, бульдоги, персидские кошки и другие. Чтобы облегчить состояние питомца, ветеринары советуют пересмотреть график прогулок, воздержаться от активности и тренировок и обязательно обеспечить доступ к питьевой воде.