03 сентября, 11:30

Новости регионов: более чем 100 мероприятий вошли в программу ВЭФ-2025

Новости регионов: ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Россиянам могут начать гарантировать рабочие места в ключевых отраслях

"Новости дня": в Алтуфьевском районе открылся проект для детей "Теремок"

Россияне положили на брокерские счета почти 600 млрд рублей

Стоимость золота достигла исторического максимума

Просрочка россиян по кредитам достигла 1,5 трлн рублей

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Эксперт рассказал, будет ли девальвироваться рубль

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. Участие в программе подтвердили более 70 стран. Деловая программа состоит из более чем 100 мероприятий. Ожидается, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в 2024-м.

Полярное сияние из-за сильных магнитных бурь могли наблюдать россияне в разных регионах страны в ночь на 3 сентября. Явление заметили жители Санкт-Петербурга, Новгородской области, Нового Уренгоя и Петрозаводска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

