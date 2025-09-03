03 сентября, 11:30Экономика
Новости регионов: более чем 100 мероприятий вошли в программу ВЭФ-2025
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. Участие в программе подтвердили более 70 стран. Деловая программа состоит из более чем 100 мероприятий. Ожидается, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в 2024-м.
Полярное сияние из-за сильных магнитных бурь могли наблюдать россияне в разных регионах страны в ночь на 3 сентября. Явление заметили жители Санкт-Петербурга, Новгородской области, Нового Уренгоя и Петрозаводска.
