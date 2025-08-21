Эксперт Алутин: равный зарплате доход может дать вклад от 8,5 млн руб

21 августа, 08:35Экономика
Фото: depositphotos/samsonovs
Необходимо иметь на вкладе 8,5 миллиона рублей, чтобы получать доход, сопоставимый со средней заработной платой в России. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
С января данная сумма выросла на 67% без учета налогов. При этом с учетом НДФЛ речь идет уже о 9,6–9,8 миллиона рублей. Как отметил эксперт, вклады демонстрируют устойчивый спрос и доходность по ним остается привлекательной.
"Но и сейчас можно найти варианты для фиксации доходности выше прогнозируемой инфляции. Кроме того, важно диверсифицировать активы, чтобы сохранить уровень доходов", – подчеркнул Алутин.
По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в мае составляла 99 422 рубля. Сумма, необходимая для получения такого дохода на депозите, растет из-за падения ставок по вкладам с 20,95% годовых до 13,98%.
Ранее в Госдуму внесли проект о премии сотрудникам, отработавшим на одном месте пять и более лет. Документ предполагает изменение подхода к отпускным выплатам. Введение такой меры станет также способом мотивировать людей оставаться на одном месте работы. Кроме того, осенью планируется провести корректировку окладов некоторых бюджетников.
