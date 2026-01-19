ТАСС: власти в России обсуждают снятие запрета на экспорт бензина

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российские власти обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина для производителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Ожидается, что запрет могут снять на месяц раньше – с 1 февраля.

Ранее о возможности снятия запрета на экспорт бензина сообщал глава Минэнерго России Сергей Цивилев. По его словам, решение по данному вопросу будет принято исходя из состояния рынка. Уточнялось, что в целом ситуация с топливом в стране характеризует себя как стабильная.

В настоящее время запрет на экспорт бензина и дизеля действует до марта. Он касается всех экспортеров, в том числе и непосредственных производителей.

Также из России нельзя вывозить судовое топливо и прочие газойли, включая те, которые были приобретены на биржевых торгах. Но этот запрет не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов.

