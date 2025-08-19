Индексация окладов для бюджетников произойдет в России осенью

Фото: depositphotos/mizar_219842

На осень 2025 года намечена корректировка окладов некоторых федеральных бюджетников, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, с 1 октября на 7,6% увеличится оклад работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение затронет, например, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений.

Также проиндексируют оклады для гражданских в военных частях и приравненных к ним структурах.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен повышать зарплату из-за инфляции, но на практике индексация проходит централизованно по решению правительства.

"В данном случае индекс установлен в размере 7,6% от текущего должностного оклада, без учета стимулирующих и компенсационных выплат. Формально повышение заработной платы направлено на компенсацию инфляционных потерь, зафиксированных в текущем году, и отражает бюджетную политику по сохранению уровня оплаты труда в государственном секторе", – пояснил Говырин.

При этом повышение не коснется работников региональных и муниципальных учреждений, поскольку оно может быть сделано только по решению местных властей. Депутат добавил, что из-за этого, несмотря на общее повышение доходов в федеральной системе, в регионах ситуация будет неоднородной.

Индексация в том числе не затронет работников частных организаций, так как пересмотр окладов в этом случае решается на основании внутренних нормативных актов.

Кроме того, к 1 октября Минобороны России предложило установить повышение денежного довольствия для военнослужащих на аналогичную величину 7,6%. Говырин подчеркнул, что проект пока что не прошел стадии согласования.

Ранее эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, что с 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета отпускных.

Осенью начнется индексация среднего заработка при масштабном повышении окладов, что увеличит расчетную базу. При этом юрист обратила внимание, что размер отпускных останется без изменения, если раньше в них уже были включены все премии и не было повышения.

