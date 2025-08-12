В Госдуме предложили ввести в России базовый доход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести в Россию базовый доход, то есть универсальную выплату для граждан. Он заявил об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан.

Безусловный базовый доход предполагает регулярные денежные выплаты, которые гражданин получает вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения. Депутат отметил, что он должен стоять в основе социальных гарантий, и что в России есть ресурсы для этого.

Бабаков добавил, что достичь базового дохода можно, если кардинально изменить кредитно-денежную политику в стране, так как "нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда".

"Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное – социальная защищенность", – заключил политик.

Ранее стало известно, что реальные располагаемые доходы граждан России увеличились за первый квартал 2025 года на 7,8% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

При этом во втором квартале они выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. К первому кварталу данный показатель увеличился на 7,2%.

