Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

Фото: 123RF/simpson33

Реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились за первый квартал 2025 года на 7,8% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это следует из статистики Росстата, передает ТАСС.

При этом во втором квартале 2025 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. К первому кварталу данный показатель увеличился на 7,2%.

Реальные денежные доходы граждан РФ в первом полугодии этого года увеличились на 6,9% по сравнению с этим же периодом прошлого года, а во втором квартале – на 5,6%. В результате к первому кварталу 2025 года значение выросло на 7,6%.

Ранее Росстат провел анализ распределения численности работников по размерам зарплаты и выяснил, что свыше 45 тысяч россиян зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц в этом году.

Количество граждан с таким доходом в два раза превысило показатели двухлетней давности. Тогда число россиян, которые зарабатывали более 1 миллиона в месяц, превышало 24 тысячи человек. При этом зарплату до 2 миллионов рублей в 2025 году получают свыше 34 тысяч человек, от 2 до 3 миллионов – 5 728, а больше 3 миллионов – 5 301.