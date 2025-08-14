Лидер СРЗП Миронов: пенсионеры в РФ должны получать 13-ю пенсию

Фото: depositphotos/Koldunov

Российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что пенсионерам в настоящее время приходится тяжело, в связи с чем данная мера является абсолютно справедливой и правильной.

"Они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день – это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает", – передает ТАСС слова Миронова.

Глава СРЗП подчеркнул, что его партия уже давно выступает с таким предложением.

Ранее Миронов предлагал ввести в России ежеквартальную индексацию пенсий в соответствии с текущим уровнем инфляции, а не с показателями прошлого года. Он также призвал повысить минимальную оплату труда в РФ и ввести корректировки в верхнюю границу налогообложения.

В сентябре этого года граждане пенсионного возраста, завершившие трудовую деятельность в августе, а также россияне с инвалидностью первой группы и достигшие 80 лет, могут рассчитывать на увеличение размера пенсионных выплат.