Депутат Говырин: гражданам с инвалидностью и достигшим 80 лет повысят пенсию в сентябре

Фото: 123RF/yli1525743

Граждане пенсионного возраста, завершившие трудовую деятельность в августе, а также россияне с инвалидностью первой группы и достигшие 80 лет, могут рассчитывать на увеличение размера пенсионных выплат в сентябре. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

По его словам, для некоторых пенсионеров размер выплат будет увеличен в соответствии с ранее наступившими основаниями. Система пенсионного обеспечения устроена таким образом, что любые перерасчеты производятся с первого числа следующего месяца после того, как появились юридические обстоятельства, напомнил парламентарий.

В случае если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, с сентября он начнет получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году ее базовый размер составляет 8 907 рублей 70 копеек. Таким образом, этой категории граждан будут перечислять 17 815 рублей 40 копеек без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов.

"Если за таким пенсионером оформлен уход, то к страховой пенсии добавляется 1 314 рублей в месяц. В случае, если пенсионер получает государственную пенсию, размер надбавки составляет 1 377 рублей", – добавил депутат.

На обе выплаты, подчеркнул Говырин, пенсионеры могут рассчитывать при наличии установленного ухода, который был официально оформлен в августе.

Помимо этого, двойной размер фиксированной страховой пенсии начнут выплачивать россиянам с инвалидностью первой группы. При этом сумма выплаты возрастает при наличии иждивенцев. На каждого нетрудоспособного члена семьи будет добавлено по 2 969 рублей 23 копейки. Основаниями для начислений послужат данные из медико-социальной экспертизы и других официальных реестров.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что пенсия работающих россиян не индексируется до момента увольнения. Поэтому после прекращения трудовой деятельности гражданин начинает получать полную сумму выплаты с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Перерасчет происходит автоматически, а новая сумма пенсии устанавливается с месяца, который следует за месяцем увольнения.

"Все изменения происходят в рамках действующего законодательства и связаны с наступлением предусмотренных условий: достижение возраста, изменение группы инвалидности, появление иждивенцев или прекращение занятости", – уточнил Говырин.

Досрочно уйти на пенсию могут многодетные женщины, рассказала ранее депутат Светлана Бессараб. По ее словам, мамы, которые родили троих детей и воспитали каждого минимум до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше общего установленного периода. Более того, на два года завершить трудовую деятельность могут работники, у которых большой трудовой стаж: для мужчин это минимум 42 года, а для женщин – 37 лет, добавила Бессараб.