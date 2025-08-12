Депутат Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

В России могут ввести ежеквартальную индексацию пенсий в соответствии с текущим уровнем инфляции, а не с показателями прошлого года. С инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Депутат напомнил, что данный вопрос уже раньше поднимался.

"Сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание (с индексацией пенсий. – Прим. ред.). Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично", – цитирует его ТАСС.

Миронов добавил, что его партия также предлагает еще несколько важных мер в социально-экономической сфере. Например, по мнению чиновника, в стране необходимо повысить минимальную оплату труда и ввести корректировки в верхнюю границу налогообложения. В частности, для сверхбогатых граждан с ежегодным доходом более 500 миллионов рублей предлагается установить налог в размере 35%.

Вместе с тем фракция считает целесообразным введение ежегодной выплаты для семей с детьми на покупку школьного набора, ограничений торговой наценки на продукты питания, а также пересмотра системы статистического учета.

Ранее россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию. По словам депутата Светланы Бессараб, такое право есть у многодетных женщин и работников с большим трудовым стажем.

По ее словам, мамы, которые родили троих детей и воспитали каждого минимум до восьми лет, вправе выйти на пенсию на три года раньше общего установленного периода. Если детей четверо, то пенсия может наступить раньше на четыре года, а если пять и более – на десять.

Однако для этого женщина должна иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов.

