Эксперт Сафонов: двое родителей должны получать на семью 500 тыс рублей

Фото: 123RF/vladj55

Двое родителей должны получать на семью с одним ребенком 500 тысяч рублей для нормальной жизни. Об этом в беседе с радио КП заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Эксперт прокомментировал исследование НИУ ВШЭ, согласно которому жителям России на каждого члена семьи ежемесячно необходимо 250 тысяч рублей.

Как отметил Сафонов, в случае доходов в 500 тысяч рублей у семьи появится возможность накопить на автомобиль достаточно быстро.

"В конечном итоге они могут купить квартиру даже в кредит, но при этом уровень кредитной нагрузки у них будет в допустимых пределах, где-то 40% с учетом выплаты процентов от общих доходов, но это на 30 лет", – добавил он.

При этом, по словам эксперта, когда кто-то пытается сравнивать уровень жизни в Советском Союзе и сейчас, то значительно недооценивает факт так называемых общественных фондов потребления. Сафонов привел в пример, что сейчас достаточно дорого стоят культурное или спортивное воспитание.

"Потому что если мы вспомним, то детские билеты в театры вообще стоили действительно копейки. Общественный транспорт, расходы на ЖКХ. Я до сих пор помню, что у моей семьи была трехкомнатная квартира, там папа, мама, я и сестра, и нам обходились жилищно-коммунальные услуги где-то в размере 5 рублей", – вспомнил эксперт.

Он добавил, что собрать в школу ребенка также стоило недорого.

И, подчеркнул Сафонов, если апеллировать к экономически развитым странам, то в случае 5–7% прироста производительности труда в год и сохранении темпов повышения МРОТ, то "лет через 15 мы сможем достигнуть этого уровня".

"Естественно, не для всех, еще раз подчеркну, потому что еще в значительной степени все это зависит от налоговой системы, чтобы она должным образом перераспределяла средства от богатых к малообеспеченным, но все-таки в основе всего лежит развитая экономика", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что сейчас большинство россиян живут лучше, чем три года назад. Как заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, число тех, кому не хватает денег даже на продукты, значительно сократилось. Об этом говорят статистические данные и проведенные опросы.