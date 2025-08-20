В ГД внесен проект о премии сотрудникам, отработавшим на одном месте пять и более лет

Фото: 123RF/vershininphoto

Законопроект о начислении премии сотрудникам, отработавшим в компании пять и более лет, внесен в Госдуму. Это сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду", первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, сообщила пресс-служба парламентария.

Документ предполагает изменение подхода к отпускным выплатам. В частности, предлагается начислять премии тем сотрудникам, которые на протяжении долгого времени работали на одном месте.

"Это будет своего рода 13-я зарплата. Она уже существует в некоторых компаниях, а с принятием законопроекта станет обязательной для всех", – указали представители депутата.

Сам Гусев полагает, что введение такой выплаты станет не просто бонусом, но также способом мотивировать людей оставаться на одном месте работы. Он подчеркнул, что многие из таких сотрудников зачастую не могут накопить на полноценный отпуск, и указал на важность поощрения тех, кто трудится "долго и качественно".

Более того, Гусев и руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов предложили ограничить соотношение заработных плат руководителей и подчиненных в бюджетной сфере. Они считают, что начальство должно получать больше денег, чем другие работники, но не более чем в 5 раз.

"Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо", – передает слова Миронова телеканал "360".

Сам проект, согласно расчетам парламентариев, не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Кроме того, осенью планируется провести корректировку окладов некоторых бюджетников, сообщил ранее член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что с 1 октября на 7,6% увеличится оклад работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. К ним в том числе относится персонал сфер здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений.