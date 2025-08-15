Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 07:30

Общество

В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила расчета отпускных. Теперь при определении размера данной выплаты будут учитываться квартальные и годовые премии.

Кроме того, все денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, тоже будут включаться в расчет среднего заработка. По мнению экспертов, благодаря этим мерам у многих россиян отпускные вырастут или станут более справедливыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

