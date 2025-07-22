Более 20 тысяч москвичей освоили новые профессии за полгода

Более 20 тысяч москвичей за полгода освоили новые профессии в центре "Профессии будущего". Это столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Наиболее востребованы направления в сфере услуг, строительстве и промышленности. Почти 5 тысяч человек получили квалификацию сварщика, оператора станков с ЧПУ, токаря, фрезеровщика и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

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