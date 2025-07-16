Танец индонезийского мальчика стал летним трендом

В социальных сетях набирает популярность новый танцевальный тренд. Пользователи по всему миру повторяют движения индонезийского мальчика, который энергично танцует, стоя на носу лодки. За несколько недель необычный танец стал одним из главных летних мемов.

Ролики с этим танцем быстро становятся вирусными. Пользователи соревнуются в оригинальности – танцуют на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и даже в метро. Изначально 11-летний мальчик исполнил ритуальный танец во время лодочных гонок, чтобы поддержать свою команду.

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