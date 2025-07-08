Демографы объяснили снижение рождаемости в России

Количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 году сократится до 27 миллионов с нынешних 34 миллионов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом самой низкой по численности категорией россиянок к следующему году станут женщины в возрасте 20–29 лет.

Руководитель проекта "Демографическая платформа. РФ" Сергей Чесноков отметил, что речь идет не только про снижение репродуктивности, но и снижение численности женщин репродуктивного возраста, которые ожидаются в стране.

По мнению демографов, причины этого явления следует искать в 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда родилось мало детей, и сейчас эти граждане вступают в детородный возраст.

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