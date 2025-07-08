Дождь с грозой и ветер до 25 м/с обрушатся на Подмосковье в ночь на 9 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайший час и с сохранением до утра среды, 9 июля, в отдельных районах Подмосковья прогнозируются дождь, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами 20–25 метров в секунду. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба главка МЧС России по Московской области.

Ведомство рекомендовало водителям во время непогоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, избегать парковок под деревьями и рекламными щитами. Пешеходов призвали отойти от деревьев, линий электропередачи и шатких конструкций, а также воздержаться от пребывания на открытом пространстве и около водоемов.

Дома следует плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов и отключить неиспользуемую технику от электричества. В случае происшествия необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

В свою очередь, компания "Россети Московский регион" в телеграм-канале заявила, что в Подмосковье из-за прошедшего и ожидающегося дождя с грозой и градом электрические сети переведены на особый режим работы.

В настоящее время единичные случаи нарушения подачи электроэнергии выявлены в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах. Аварийно-восстановительными работами занимаются 82 бригады в составе 162 человек, 99 единиц спецтехники и 30 резервных источников снабжения электроэнергией совокупной мощностью 21 тысяча кВт.

"Всего для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 303 бригады "Россети Московский регион": 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей может быть задействовано 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 МВт", – уточнили в компании.

По данным регионального управления МЧС, сейчас сотрудники ведомства устраняют последствия непогоды, в том числе распиливают и убирают поваленные деревья.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что во время грозы опасно подходить к окнам, прикасаться к металлическим предметам и пользоваться телефоном. Если непогода застала на природе, эксперт посоветовал укрыться в капитальном сооружении, до которого лучше идти быстрым шагом, а не бежать.