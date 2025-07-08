Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 9 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности, введенный в столичном регионе из-за грозы, продлен до среды, 9 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Он будет действовать с 21:00 8 июля до 21:00 9-го числа. По данным синоптиков, в этот период ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Аналогичное предупреждение объявлено и на территории Подмосковья. Там оно будет актуально до того же времени, что и в столице.

При этом в Москве продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение ввели из-за жары, которая может достигать 30–33 градусов. Оно сохранится до четверга, 10 июля.

Ранее МЧС предупредило, что непогода будет сохраняться в городе до 23:00 вторника, 8 июля, в Москве. В городе прогнозируются ливни с градом в отдельных районах, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

На фоне такого прогноза горожанам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди следующих транспортных средств, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон во время движения.