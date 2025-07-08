Эксперт Щетинин призвал не пользоваться смартфоном во время грозы

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Подходить к окнам, прикасаться к металлическим предметам и пользоваться телефоном может быть опасно во время грозы. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы. Кроме того, в столице ожидаются кратковременные осадки и ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать 8 июля до 21:00.

Во время грозы Щетинин порекомендовал по возможности находиться в здании.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Дома необходимо в первую очередь плотно закрыть окна и не подходить к ним близко. Есть риск, что в них влетят слабо закрепленные конструкции, куски черепицы, ветки деревьев, так как грозовой фронт часто сопровождается шквалистым ветром.

"Что касается отключения от питания электроприборов, в многоэтажках, которые обычно оборудованы молниезащитой, можно этого и не делать. Однако на даче, например, я бы посоветовал выключить рубильник на время грозы", – отметил эксперт.

Если гроза застала на природе, Щетинин посоветовал постараться быстрее укрыться в капитальном сооружении. При этом лучше идти до него быстрым шагом, но не бежать.

"Воздушная среда перед грозой всегда электрически напряжена, а когда мы быстро двигаемся, то возбуждаем электромагнитное состояние атмосферы. Это может быть дополнительным триггером для того, чтобы человека поразила молния", – пояснил специалист.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Чего точно нельзя делать на природе во время грозы, так это купаться, прятаться под одиноко стоящими деревьями и прикасаться к металлическим предметам. Плюс я бы посоветовал не пользоваться на открытой местности сотовым телефоном, потому как существует вероятность, что он привлечет удар молнии.

Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, что в случае потери своей группы в лесу нужно остановиться на месте и начать подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. В противном случае есть риск уйти очень далеко, предупредил специалист.