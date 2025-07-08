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08 июля, 13:25

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Эксперт Щетинин призвал не пользоваться смартфоном во время грозы

Эксперт рассказал, что ни в коем случае нельзя делать во время грозы

Фото: depositphotos/BalazsKovacs

Подходить к окнам, прикасаться к металлическим предметам и пользоваться телефоном может быть опасно во время грозы. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы. Кроме того, в столице ожидаются кратковременные осадки и ветер до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать 8 июля до 21:00.

Во время грозы Щетинин порекомендовал по возможности находиться в здании.

Дома необходимо в первую очередь плотно закрыть окна и не подходить к ним близко. Есть риск, что в них влетят слабо закрепленные конструкции, куски черепицы, ветки деревьев, так как грозовой фронт часто сопровождается шквалистым ветром.
Сергей Щетинин
заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области

"Что касается отключения от питания электроприборов, в многоэтажках, которые обычно оборудованы молниезащитой, можно этого и не делать. Однако на даче, например, я бы посоветовал выключить рубильник на время грозы", – отметил эксперт.

Если гроза застала на природе, Щетинин посоветовал постараться быстрее укрыться в капитальном сооружении. При этом лучше идти до него быстрым шагом, но не бежать.

"Воздушная среда перед грозой всегда электрически напряжена, а когда мы быстро двигаемся, то возбуждаем электромагнитное состояние атмосферы. Это может быть дополнительным триггером для того, чтобы человека поразила молния", – пояснил специалист.

Чего точно нельзя делать на природе во время грозы, так это купаться, прятаться под одиноко стоящими деревьями и прикасаться к металлическим предметам. Плюс я бы посоветовал не пользоваться на открытой местности сотовым телефоном, потому как существует вероятность, что он привлечет удар молнии.
Сергей Щетинин
заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области

Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, что в случае потери своей группы в лесу нужно остановиться на месте и начать подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. В противном случае есть риск уйти очень далеко, предупредил специалист.

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Трошина Любовь

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