Сильный ветер повалил вышку связи в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "РИАМО | Новости Подмосковья и Москвы"

Сильный ветер повалил вышку связи и 12 деревьев в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве подчеркнули, что случаи падения деревьев и конструкций были зафиксированы в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Клину. Сейчас специалисты устраняют все последствия непогоды.

Минтранс предупреждает, что местами по области продолжает идти дождь, зафиксирован ветер. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее в МЧС предупредили о непогоде в Москве. В ведомстве напомнили о необходимости парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, в МЧС сообщили, что до утра среды, 9 июля, в отдельных районах Подмосковья прогнозируются дождь, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами 20–25 метров в секунду.

