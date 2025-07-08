Городские службы Москвы переведены в режиме повышенной готовности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

По прогнозам синоптиков, жара сохранится в городе до конца недели. Столбики термометров могут подняться до 30–34 градусов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что также приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Кроме того, городские службы постоянно мониторят состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на энергетических объектах. Помимо этого, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.

Специалисты в цикличном режиме промывают водой дорожное покрытие по всей ширине проезжей части. Рано утром или вечером они обильно поливают деревья, газоны и цветники.

В связи с жарой усилено патрулирование Москвы-реки и столичных водоемов. Спасатели следят за береговой линией, проводят профилактические беседы, а также выявляют детей без сопровождения взрослых. Горожан и туристов призвали избегать длительного пребывания на солнце.

Вторник, 8 июля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 29,4 градуса.

Из-за жаркой погоды до 18:00 10 июля действует оранжевый уровень опасности. Москвичам посоветовали носить головные уборы, пить много воды и исключить интенсивные физические нагрузки.