Депутат Чаплин: сохранить растения в жару помогут частый полив и затенение

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Сохранить растения в период аномальной жары можно при помощи частого полива и затенения. Высокие температуры особенно влияют на листовые овощи редис и капусту, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы и председателя Союза дачников Московской области Никиту Чаплина.

"Обязательно организуйте затенение с помощью специальных сеток или подручных материалов. Особенно это важно для молодых саженцев. Также необходимо увеличить частоту полива, но делать это следует либо ранним утром, либо вечером, когда солнце менее активно", – рассказал он.

По словам парламентария, также защитить растения поможет мульчирование почвы (укладка материала на поверхность грунта. – Прим. ред.). Таким образом удастся сохранить в земле влагу и предотвратить перегрев корневой системы. Слой мульчи можно создать из скошенной травы, соломы или опилок.

При этом в современной селекции имеется множество сортов, которые адаптированы к различным климатическим условиям, отметил депутат. При покупке семян Чаплин посоветовал обращать внимание на их устойчивость к засухе и жаре.

Из-за жары в Москве до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности. Горожане могут получить бесплатную воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Кроме того, жителям столицы рекомендовали носить головные уборы, исключать интенсивные физические нагрузки и пить много воды, отказавшись от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя.