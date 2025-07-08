8 июля стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Вторник, 8 июля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. В этот день температура воздуха поднялась до 29,4 градуса, объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Максимальный показатель температуры удалось зафиксировать на базовой метеостанции столицы ВДНХ, уточнил синоптик и добавил, что воздух прогрелся на 0,1 градуса больше, чем в день предыдущего рекорда, 29 мая.

По словам Леуса, на других метеостанциях Москвы и Подмосковья на столбиках термометра можно заметить отметку выше 20 градусов. При этом воздух продолжает прогреваться, поэтому наибольшая температура будет известна только после 21:00.

На фоне аномальной погоды на входе в Восточный вокзал работает система туманообразования. Дополнительные меры, направленные на обеспечение комфорта пассажиров, принимают и на других столичных вокзалах.

"В частности, на постоянной основе осуществляется проветривание помещений, а также проводится влажная уборка", – отметила пресс-служба Московской железной дороги.

В дополнение к этому в пригородных зонах вокзалов, а также на некоторых станциях в самые жаркие часы компания-перевозчик организовала раздачу питьевой воды.

Из-за сильной жары в Москве до 18:00 четверга, 10 июля, действует оранжевый уровень погодной опасности. При этом в субботу, 12 июля, воздух может прогреться до рекордных значений, которые были зафиксированы более века назад. Максимальная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса.