Москвичам напомнили, как вести себя в жаркую погоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В жаркую погоду стоит не забывать носить головные уборы и исключать интенсивные физические нагрузки. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столицы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

"Если в жару вы почувствовали себя нехорошо, то первое, что вам нужно сделать – выпить обычной воды, уйти в прохладное место и, по возможности, сделать компресс на лоб", – сказал он.

Также эксперт посоветовал не находиться на солнце с 11:00 до 16:00, надевать одежду светлых тонов и из дышащих натуральных тканей. Кроме того, врач рекомендовал употреблять много воды, отказавшись от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя. В меню следует добавить легкую пищу, нежирные сорта птицы, мяса и рыбы, овощи, фрукты и ягоды, указал Тяжельников.

При наличии хронических заболеваний в жаркую погоду необходимо быть особенно бережным к себе и соблюдать рекомендации врача, добавил собеседник агентства.

На фоне жары в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. Температура будет достигать 30–33 градусов. Она может побить рекорд более чем вековой давности. Пик планируется в четверг и пятницу, 10 и 11 июля. Воздух прогреется до 34–35 градусов.

Кроме того, Москву ждет период тропических ночей. Столбики термометров будут варьироваться от 19 до 24 градусов. В таких условиях организм не успевает восстановиться после дневного теплового стресса, поскольку продолжает бороться с высокими температурами.

